УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Штраф до 6800 гривен: кого обяжут исполнять гимн и когда накажут за чужой

28 января 2021, 13:29

В парламенте зарегистрировали законы, которые запрещают исполнение гимнов других государств во время сессий местных советов и вводят за это немалые штрафы.

Исполнение гимна Украины
В Слуге народа предлагают обязать исполнять гимн Украины перед и после заседаний местных властей / УНИАН

В Слуге народа решили упорядочить правила использования гимна других государств органами местного самоуправления. Соответствующий законопроект в парламенте зарегистрировал депутат президентской партии Анатолий Костюх.

Согласно тексту документа, депутат предлагает внести изменения в 46 статью действующего закона "О местном самоуправлении в Украине" и обязать местные власти начинать и завершать каждое пленарное заседание сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета исполнением государственного гимна Украины.

Также депутат предлагает запретить исполнение во время сессий гимнов других государств (за исключением случаев, когда в таких заседаниях принимают участие официальные иностранные делегации, группы или должностные лица).

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, закрепление регулирования правил использования государственного гимна Украины и гимнов иностранных государств во время проведения официальных мероприятий органов местного самоуправления необходимо "в связи с общественным резонансом, вызванным исполнением иностранного гимна новоизбранными депутатами Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области во время принятия ими присяги".

Читайте такжеНа Закарпатье депутаты на присяге пели гимн Венгрии: видеоПомимо этого, депутат попутно внес законопроект, который вводит административную ответственность за несоблюдение вышеупомянутого закона.

А именно:

  • за нарушение членами представительных органов местного самоуправления, исполнительных органов советов, а также должностными лицами местного самоуправления порядка использования государственного гимна Украины и гимнов иностранных государств - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен);

  • те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, - штраф от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-6800 гривен).

Напомним, ранее в Слуге народа предложили штрафовать украинцев за вывод конденсата из кондиционеров.

законопроект гимн Украины Слуга народа закарпатские венгры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Штраф до 6800 гривен: кого обяжут исполнять гимн и когда накажут за чужой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежкамиТарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками 1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф1700 гривен за конденсат от кондиционера: украинцам придумали новый штраф Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в УкраинеСотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине "Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами"Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифовЗахват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов
Следующий материал

Последние новости

13:48
Протесты в России и Беларуси: Лукашенко нашел главное отличие
13:37
Вопрос Крыма: названо условие, при котором делегации РФ вернули полномочия в ПАСЕ Видео
13:31
HBO снимает мультсериал по Игре престолов
13:31
В Киеве мужчины с большой высоты упали в шахту лифта: есть жертва
13:30
Ермак ответил на вопрос о тупике в переговорах по Донбассу из-за РФ
Реклама
13:29
Штраф до 6800 гривен: кого обяжут исполнять гимн и когда накажут за чужой
13:14
Появились подробности состояния Григория Чапкиса после месяцев лечения
13:10
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
13:09
Фанаты всё починят: в Cyberpunk 2077 добавили официальную поддержку модов Видео
13:07
Суд отменил скандальную новую редакцию украинского правописания Видео
12:54
"Система оказалась сильнее": разочарование Зеленским среди украинцев растет - Le Monde Видео
12:52
"Сорок минут реанимировали": в запорожской школе случилось ЧП
12:48
Бывший посол США спрогнозировал, как Байден будет вести себя с Путиным Видео
12:38
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
12:30
Кодзима работает над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5 Видео
12:23
Удар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии Видео
11:59
Василий Лановой в реанимации подключен к аппарату ИВЛ
11:58
В ПАСЕ решили не наказывать Россию по просьбе Украины – нардеп Видео
11:55
Бунтующие ФОПы перекрыли Крещатик и двинулись маршем к КСУ Видео
11:34
Кристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме Спенсер
Реклама
11:30
Рада сделала первый шаг к запуску COVID-вакцинации в Украине Видео
11:09
Украинских телеведущих забрали в "кутузку" по прилете в Рим
11:07
В Киеве коммерсанты устроили протест: в Раде жестко ответили бунтующим ФОПам Видео
10:56
У Путина раскрыли планы по ядерной сделке России и США Видео
10:49
Школьники в Украине получили шанс заработать 100 тыс. грн: что нужно сделать Видео
10:44
"Дерзкая": Дорофеева в одном свитере поиграла с губами на провокационном фото
10:34
В Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским Видео
10:32
(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики
10:23
Путин снова угрожает всему миру ядерной войной мнение
10:05
Скандальную украинскую блогершу обвинили в любви к оккупантам
09:52
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
09:46
Арестович назвал украинцев "овцами", "лакеями" и "идиотами-шариковыми"
09:40
Свирепый удар непогоды: украинцев предупредили о метелях, гололеде и сильном ветре Видео
09:06
В Слуге народа придумали хитрый ход с исключением Дубинского из фракции Видео
09:00
Как избавиться от мигрени на фоне стресса: все способы Видео
08:54
У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ Видео
08:52
В России "усмирили" шамана-врага Путина Видео
08:33
Почему уже десять лет путинский режим не может победить Навального мнение
08:17
Коронавирус в Украине 28 января: за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных Видео
08:05
Украину завалило снегом, на дорогах - ад: объявлено штормовое предупреждение Видео
Реклама
07:58
В России задержали брата Навального и соратницу оппозиционера Видео
07:46
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
07:13
"Сочная": Леся Никитюк наделала шума горячим фото
07:12
Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19 Видео
06:57
Почему вакцина от коронавируса не спасет Украину от эпидемии мнение
06:41
Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Видео
06:33
Предвестник смерти и Луна без курса: что ждет Байдена на посту президента
06:27
Головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye вернулись в моду на весну-лето Видео
05:53
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ Видео
05:26
"Доктор Смерть": В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять