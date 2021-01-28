Штраф до 6800 гривен: кого обяжут исполнять гимн и когда накажут за чужой

В Слуге народа предлагают обязать исполнять гимн Украины перед и после заседаний местных властей / УНИАН

В Слуге народа решили упорядочить правила использования гимна других государств органами местного самоуправления. Соответствующий законопроект в парламенте зарегистрировал депутат президентской партии Анатолий Костюх.

Согласно тексту документа, депутат предлагает внести изменения в 46 статью действующего закона "О местном самоуправлении в Украине" и обязать местные власти начинать и завершать каждое пленарное заседание сессии сельского, поселкового, городского, районного в городе, районного и областного совета исполнением государственного гимна Украины.

Также депутат предлагает запретить исполнение во время сессий гимнов других государств (за исключением случаев, когда в таких заседаниях принимают участие официальные иностранные делегации, группы или должностные лица).

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, закрепление регулирования правил использования государственного гимна Украины и гимнов иностранных государств во время проведения официальных мероприятий органов местного самоуправления необходимо "в связи с общественным резонансом, вызванным исполнением иностранного гимна новоизбранными депутатами Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области во время принятия ими присяги".

Читайте такжеНа Закарпатье депутаты на присяге пели гимн Венгрии: видеоПомимо этого, депутат попутно внес законопроект, который вводит административную ответственность за несоблюдение вышеупомянутого закона.

А именно:

за нарушение членами представительных органов местного самоуправления, исполнительных органов советов, а также должностными лицами местного самоуправления порядка использования государственного гимна Украины и гимнов иностранных государств - штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен);

те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, - штраф от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-6800 гривен).

Напомним, ранее в Слуге народа предложили штрафовать украинцев за вывод конденсата из кондиционеров.