"2-3 миллиона украинцев будут вынуждены покинуть дома": в ВОЗ предупредили о "самых черных днях войны"

В ВОЗ предупредили об опасностях, которые ждут украинцев зимой/ УНИАН

Из-за постоянных массированных обстрелов со стороны российских оккупантов эта зима для Украины будет очень тяжелой. Жизнь миллионов украинцев окажется под угрозой, 2-3 миллиона граждан Украины будут вынуждены покинуть свои дома и временно переехать в более безопасные места.

По состоянию на это время половина украинской энергетической инфраструктуры повреждена или разрушена из-за российских атак. 10 миллионов человек вынуждены жить в условиях существенных проблем со светом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

Он подчеркнул, что этой зимой украинцам придется думать о выживании. По его словам, в условиях снижения температуры до -20 градусов по Цельсию нескольким миллионам украинцев придется ехать в более безопасные места, чтобы пережить зиму.

Также Клюге обратил внимание на тяжелое время для системы здравоохранения Украины. Она, по словам главы ВОЗ, "переживает самые черные дни войны". Так, многие больницы из-за российских атак не работают в полной мере. Медучреждениям не хватает топлива, воды и света для удовлетворения основных потребностей.

Отключение света в Украине

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал регионы, где самая сложная ситуация с электроэнергией. Наиболее сложно сейчас с электричеством в Киеве и 6 областях: Киевской, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Одесской.

В Офисе президента заявили, что украинцам не нужно выезжать за границу из-за вероятности блэкаута. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина готова к любым сценариям, и даже в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача восстановить электроснабжение за несколько дней.

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