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Надо экономить свет: Зеленский назвал регионы, где самая сложная ситуация с электроэнергией

22 ноября 2022, 00:08

Сейчас самой сложной является ситуация в Киеве, а также 6 областях. Украинцев призывают экономить.

Вледимир Зеленский, свет, отключение света, электроэнергия
Самая сложная ситуация со светом наблюдается в Киеве и 6 областях / Коллаж фото Офис президента Украины, УНИАН

Российские оккупанты пытаются уничтожить объекты энергосистемы Украины. В связи с этим по всей стране применяются отключение света, чтобы энергетики могли быстрее стабилизировать систему и восстановить бесперебойное электроснабжение. Сейчас самая сложная ситуация в Киеве и 6 областях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент призвал украинцев экономить электроэнергию. Делать это следует даже бизнесу.

Самая сложная ситуация наблюдается в таких регионах:

  • Киев,
  • Киевская область,
  • Винницкая область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Черкасская область,
  • Одесская область и другие города и районы.

"Пожалуйста, в тех регионах, где больше всего сложностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень бережливый подход и в публичных местах". - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Самая сложная ситуация со светом наблюдается в Киеве и 6 областях / скриншот

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

21 ноября в Офисе президента заявили, что украинцам не нужно выезжать за границу из-за вероятности блэкаута. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона сообщил, что Украина готова к любым сценариям, и даже в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача возобновить электроснабжение за несколько дней.

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