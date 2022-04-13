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32 дня жизни в метро: без света и нормальной еды 2-летняя харьковчанка перестала ходить

13 апреля 2022, 07:01

Семья спустилась в метро из-за авиаударов российских оккупантов по Харькову. Больше месяца маленькая девочка жила под землей, что сказалось на здоровье.

После месяца жизни в метро девочка перестала становиться на ноги / Коллаж facebook.com/OHMATDYTLVIV, Reuters

В Харькове семья 32 дня скрывалась в метро с маленькой дочерью. После такого длительного пребывания в подземке без солнца и нормальной еды девочка перестала ходить.

6 марта семья праздновала 1 год и 7 месяцев Алисы. Российские оккупанты в тот день нанесли три авиационных удара, говорится в сообщении на Facebook-странице Львовской областной детской клинической больницы Охматдет.

"Когда я посмотрела на часы, было 18:25. Бежать на улицу было уже поздно, потому что действовал комендантский час. Поэтому семья переместилась в ванную, чтобы переночевать. Было очень холодно, мы грелись друг о друга, а дом содрогался от мощных взрывов. Я старалась закрывать дочери уши, чтобы она этого не слышала", - рассказала мама девочки Зина.

Утром на следующий день семья спустилась в метро и начала обустраивать свой новый быт. Зина ввела ежедневные курсы английского языка для детей и взрослых.

/ Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV

Женщина благодарна волонтерам и всем, кто прятался в подземке с ней.

"Мы стали одной семьей", – отметила она.

Малышку лечат в детской больнице Охматдет / Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV

Зинаида добавила, что никуда не убегала бы, если бы не здоровье дочери.

"Ее организм без солнца, без нормальной еды, привычной жизни, имея определенные проблемы, начал сдавать. В один день она просто перестала становиться на ноги", – рассказала мать ребенка.

Родители приняли решение уехать. Сейчас они находятся во Львове, в детской больнице Охматдет. Там маленькую Алису постепенно ставят на ноги.

Как сообщал Главред, оккупационная армия России стала обстреливать город Харьков новыми видами бомб, которые спускаются на парашютах. Жителям города ни в коем случае, и ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к таким парашютам. Сразу же следует сообщать о них спасателям по телефонам 101 и 112. Вражеские войска разрушили в городе уже 1716 домов.

9 апреля начальник разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что российские военные перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

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