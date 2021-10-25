34 тысячи штраф: в Украине ужесточают правила для пассажиров без COVID-документов

Карантин в Украине / УНИАН

Кабмин внес изменения в карантинное постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.

Как отмечается на сайте Министерства здравоохранения, ограничения не распространяются на поездки на легковых авто.

Теперь, нормы не распространяются на поездки на авто, если количество пассажиров не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Уточняется, что при перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих COVID-документов у пассажиров несет перевозчик. И норма о наличии этих документов не распространяются на несовершеннолетних.

Однако на межрегиональных автобусах ответственность за наличие COVID-документов несет пассажир. Их отсутствие влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

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Пассажирам необходимо иметь:

международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Дию"

иностранный COVID-сертификатдокумент о получении одной дозы вакцины - форма 063-О

международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа.

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Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявил о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области скоро могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений. Такой сценарий возможен в том случае, если в данных регионах не усилят профилактические меры и не ускорят темпы вакцинации населения.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Усиление карантина зависит от эпидемиологических показателей, которые прописаны в постановлении правительства. Пока власти будут точечно усиливать карантинные мероприятия в отдельных регионах.