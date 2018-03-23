Силовики заблокировали штаб "Нацкорпуса" в Киеве, опубликованы фото и видео

В пятницу, 23 марта, в Киеве в помещении центрального штаба политической партии "Национальный Корпус" на территории завода "АТЕК" полиция проводит следственные действия.

"Хаб, свободное помещение, помещение для досуга, работы общественной организации гражданского корпуса "Азов" и собраний других общественных организаций, которые находятся в азовском движении и сотрудничают с азовским движением, были сегодня заблокированы. Работа у нас не началась, правоохранительные органы сломали все абсолютно двери, которые были в помещении", — заявил руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов.

По словам Кудряшова, один из дальнейших планов — возможно, перекрыть дорогу в знак протеста.

"Сейчас на территории " АТЕКа", на территории нашего помещения находятся более 150 человек бывшего "Беркута" и более 200 человек в штатском и в полицейской одежде, которые выполняют здесь какие-то следственные действия. Объяснений никаких не дают. Все с автоматами", — добавил Кудряшов.

При этом, на официальной странице в Facebook отмечается, что на территории "АТЕКа" проходят следственные действия именно в центральном штабе политической партии "Национальный Корпус".

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, на территории завода "АТЕК" полиция проводит следственные действия, сообщает УНИАН.

"Главное следственное управление Национальной полиции, Департамент защиты экономики и Департамент внутренней безопасности, проводят следственные действия на основании санкции суда", — сказал Тракало, уточнив, что подробная информация об этом событии будет в ближайшее время.