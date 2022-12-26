5-летняя девочка спасла родителей, но погибла сама: детали трагедии в Ровенской области

Взрослых удалось спасти, однако 5-летняя девочка скончалась. Медики реанимировали ее 40 минут.

5-летняя девочка спасла родителей, но погибла сама / radiotrek.rv.ua

В городе Дубно Ровенской области 5-летняя девочка спасла родителей, но сама погибла от отравления угарным газом.

Она разбудила отца и мать, когда ему стало плохо, именно благодаря этому удалось реанимировать мужчину и женщину, отравившуюся угарным, пишет "Радио Трек".

"Вероника первой проснулась. Она начала блевать и пить просила. Она разбудила Сергея и Олю. Оля вызвала скорую, потому что услышала, что ей нехорошо", - рассказала бабушка девочки Мария Левченко.

Врачи диагностировали отравление угарным газом. Семью госпитализировали без сознания. Взрослых удалось спасти, однако 5-летняя девочка скончалась. Медики реанимировали ее 40 минут.

Правоохранители расследуют трагедию как несчастный случай.

"Вентиляционная шахта на кухне закрыта материей. Соответственно, доступ воздуха был ограничен. В комнате, где находился котел, мы видели, что вентиляционная шахта была замурована", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине в пожаре погиб руководитель подразделения добровольческого медицинского батальона Сергей "Маэстро" Гарбарчук. Пожар вспыхнул из-за установленной в доме буржуйки.

Жена погибшего вместе с сыном спрыгнули с окна на крышу автомобиля. А отец с дочкой не успели спастись.

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