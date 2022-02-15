6 станций метро Киева будут работать по-новому: как купить билеты

6 станций метро Киева будет работать по-новому / УНИАН

В метро Киева с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.

Для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или же воспользоваться банковской картой, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Речь идет о таких станциях:

"Житомирская" (вест. №1),

"Нивки" (вест. №2),

"Почайна" (вест. №2),

"Ипподром" (вест. №1),

"Харьковская" (вест. №1),

"Бориспольская" (вест. №2).

С 16-го февраля утром до 08:00 и в вечерние с 20:00 вестибюли этих станций будут работать в автоматизированном режиме.

Как купить билет в метро без кассира

Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт в столичных подземках работают терминалы "Киев цифровой".

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Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

Ранее сообщалось, что в случае введения локдауна из-за эпидемии коронавируса метро в столице закрывать не планируют. При усилении ограничений будут введены спецпропуска на транспорт.

Также Главред писал, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет принято в соответствии с финансовыми возможностями бюджета столицы. Экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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