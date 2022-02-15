6 станций метро Киева будут работать по-новому: как купить билеты

В столичном метрополитене предупредили пассажиров.
В метро Киева с 16 февраля в вечерние и утренние часы вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме.
Для проезда необходимо будет покупать разовые QR-билеты через терминалы или же воспользоваться банковской картой, сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Речь идет о таких станциях:
- "Житомирская" (вест. №1),
- "Нивки" (вест. №2),
- "Почайна" (вест. №2),
- "Ипподром" (вест. №1),
- "Харьковская" (вест. №1),
- "Бориспольская" (вест. №2).
С 16-го февраля утром до 08:00 и в вечерние с 20:00 вестибюли этих станций будут работать в автоматизированном режиме.
Как купить билет в метро без кассира
Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт в столичных подземках работают терминалы "Киев цифровой".
Кроме того, оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
Ранее сообщалось, что в случае введения локдауна из-за эпидемии коронавируса метро в столице закрывать не планируют. При усилении ограничений будут введены спецпропуска на транспорт.
Также Главред писал, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет принято в соответствии с финансовыми возможностями бюджета столицы. Экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
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