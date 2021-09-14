"А как вас еще наказывать": мать 3-летнего Димы, которого выкрал отец, рассказала об угрозах

Сейчас 3-летний Дима с отцом, с ним все в порядке/ Фото: Facebook полиции Киевской области

На днях жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что бывший муж выкрал ее сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении. По словам женщины, он устроил целую спецоперацию, чтобы забрать трехлетнего Диму, а ее старшая дочь, которая была свидетелем похищения, до сих пор страдает от панической атаки.

Мама ребенка по имени Юлия рассказала ТСН, что экс-супругу помогали четыре сообщника. Один из них пробрался во двор дома. Незнакомец схватил мальчика и передал его другому мужчине через забор. Тот занес Диму в машину. Юлия говорит, что ребенок громко кричал и плакал.

По словам женщины, это все происходило на глазах у сестры Димы — восьмилетней Даши. Женщина утверждает, что похитители довели девочку до панической атаки.

Юлия рассказала, что с отцом Димы Евгением они разошлись примерно год назад. При этом пара официально расписана не была и жила в гражданском браке. Дима был их общим ребенком, а старшую дочь Юлии Евгений удочерил.

"Даша переживала, что у них с братом разные фамилии и отчества, поэтому мы тогда решили, что так будет лучше", — поделилась женщина.

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После того, как пара разошлась, Юлия и Евгений перестали общаться, а их отношения ухудшились. Женщина добавила, что на алименты не подавала, но Евгений сам выплачивал деньги на сына.

При этом Юлия утверждает, что ее экс-супруг неоднократно угрожал, что отберет ребенка.

"Цитирую: "А как вас с*к еще наказывать". Пошел в орган опеки, чтобы разделить проживания Димы, а когда ему пришла повестка в суд (потому что после многочисленных нападок я решила защитить своего ребенка и подать на определение места жительства), в день своего посещения, организовал все как в лучших американских боевичках. Этот человек украл моего сына", — рассказала она.

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Мать добавила, что маленький Дима сейчас болен и очень привязан к ней.

"Очень много рекомендаций по психоэмоциональному состоянию, ему нужно максимально избегать стрессов! В воскресенье у моего мальчика поднялась температура... Но самое главное, он очень привязан ко мне", — сказала женщина.

Отметим, 13 сентября правоохранители сообщили, что маленький Дима находится со своим родным отцом и с ним все в порядке.

Фото facebook.com/pol.kyivregion

Согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отец может посещать ребенка в определенное время в присутствии матери.

Как сообщал Главред, ранее в Фастове Киевской области восьмилетний мальчик выбросил портфель и не вернулся домой после школы. При себе у него не было телефона. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов. К счастью, правоохранителям удалось найти мальчика.