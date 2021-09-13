Мог видеть только в присутствии мамы: на Киевщине отец похитил ребенка

Отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери / фото: Facebook Поліція Київської області

Жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что отец забрал ее сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.

На поиски авто сразу ориентировали группы реагирования патрульной полиции. Автомобиль Subaru Forester нашли в поле в нескольких километрах от села. Известно, что мужчина пересел на другое авто и уехал, сообщили в Полиции Киевской области.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия / фото: Facebook Поліція Київської області

"Согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери. Так, 12 сентября отец имел право проводить время с сыном в присутствии бывшей жены, однако забрал ребенка и уехал", — рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники Броварского районного управления полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего и его отца. Если вы владеете информацией о местонахождении несовершеннолетнего и его отца, звоните на спецлинию 102.

Ранее мы рассказывали, что в Фастове Киевской области восьмилетний мальчик выбросил портфель и не вернулся домой после школы. При себе у него не было телефона. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов. К счастью, правоохранителям удалось найти мальчика