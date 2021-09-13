УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мог видеть только в присутствии мамы: на Киевщине отец похитил ребенка

13 сентября 2021, 09:34
Прослушать новость
Остановить

Тревогу забила мать мальчика, которая сразу же сообщила в полицию.

Отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери / фото: Facebook Поліція Київської області

Жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что отец забрал ее сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.

На поиски авто сразу ориентировали группы реагирования патрульной полиции. Автомобиль Subaru Forester нашли в поле в нескольких километрах от села. Известно, что мужчина пересел на другое авто и уехал, сообщили в Полиции Киевской области.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия / фото: Facebook Поліція Київської області

"Согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери. Так, 12 сентября отец имел право проводить время с сыном в присутствии бывшей жены, однако забрал ребенка и уехал", — рассказали в полиции.

Сейчас сотрудники Броварского районного управления полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего и его отца. Если вы владеете информацией о местонахождении несовершеннолетнего и его отца, звоните на спецлинию 102.

Ранее мы рассказывали, что в Фастове Киевской области восьмилетний мальчик выбросил портфель и не вернулся домой после школы. При себе у него не было телефона. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов. К счастью, правоохранителям удалось найти мальчика

Реклама

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Киева пропавшие без вести
Сейчас вы просматриваете новость «Мог видеть только в присутствии мамы: на Киевщине отец похитил ребенка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Ивлеева без белья в рваном топе произвела фурор провокационным нарядомНастя Ивлеева без белья в рваном топе произвела фурор провокационным нарядом Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентябряКадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взглядВ моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд "Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев"Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев Оккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метроОккупанты в Крыму - это как маньяк с бритвой в вагоне метро

Последние новости

09:34

Мог видеть только в присутствии мамы: на Киевщине отец похитил ребенка

09:31

Кличко заявил, что Киев готовится к строгому локдауну

09:31

В Днепре пьяный водитель на Мерседесе влетел в толпу людей и протаранил здание: много пострадавших Видео

09:23

"РФ – не Талибан": Зеленский объяснил, почему Кремлю не удалось захватить всю Украину Видео

09:17

Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок Видео

Реклама
08:59

Визит Зеленского в США в конце сентября под вопросом: на Банковой назвали причину

08:54

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, пустые обещания или недомогание Видео

08:54

Взрывные темпы роста COVID-19: эксперты назвали сроки пика заболеваемости в Украине Видео

08:25

Коронавирус в Украине 13 сентября: за сутки выявили 1205 новых инфицированных Видео

08:05

У Зеленского разрешили жителям ОРДЛО голосовать на выборах в Госдуму Видео

08:01

"Горючего материала" для COVID-19 еще много: врач спрогнозировал дату введения локдауна в Украине Видео

07:45

России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать мнение

07:19

Школьник из Запорожской области в прямом эфире потоптался по учебнику украинского языка

07:10

Россию ждет бунт и появление "нового Навального" – астролог

06:34

Зеленский рассказал, как Байден отреагировал на вопрос о членстве Украины в НАТО

06:28

Стимул для вакцинации: зачем власти озвучили идею сертификатов с привилегиями мнение

06:02

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

05:28

Удар России из Воронежа и войска в Беларуси: эксперт объяснил, чего опасаться Украине

05:02

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

04:22

Мощная защита от ОРВИ: Комаровский дал неожиданный совет и поделился рецептом Видео

Реклама
03:50

Капкан для Украины с Россией и слова Зеленского: эксперт предупредил об опасности большой войны Видео

03:02

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

02:16

Галкин и Пугачева страстно поцеловались во время вечеринки Видео

01:37

Космический взлет цен: украинцев предупредили о новом подорожании электроэнергии Видео

00:51

Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон" Видео

12 сентября, воскресенье
23:55

Гибель судьи Печерского суда под Киевом: СМИ назвали основные версии

23:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:28

В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

21:31

Союзное государство и интеграция Москвы с Минском: у Путина объявили об условии поглощения Беларуси Видео

21:03

В Крыму любительница экстрима с ребенком устроила фотосессию на краю скалы Видео

20:57

План по Крыму и подписание документа: у Зеленского назвали сценарий новой поездки гаранта в США

20:40

В моду на осень 2021 пришла безумно привлекательная короткая стрижка гранж-боб в стиле 90-х Фото

20:22

На Житомирщине упал самолет зацепился за деревья, пострадал пилот Видео

20:02

Под Москвой мужчина избил и ограбил маленькую девочку

19:49

"Хотите жить безопасно – приезжайте": Лукашенко разразился резким ультиматумом в адрес Запада

19:32

ВОЗ и забота о здоровье - это давно уже разные вселенные мнение

19:10

В центре Киева пьяный водитель влетел в автомобиль патрульных

19:00

Приметы на 13 сентября: что нельзя делать, чтобы не накликать беду Видео

18:44

Дождь с грозой и до 28 градусов тепла: синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие дни

18:30

У Путина хотят ограничить иностранный сегмент интернета - Bellingcat

Реклама
17:53

Донбасс и конкретные решения: на Банковой назвали требования Зеленского по переговорам

17:33

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Фото

17:09

Вопрос Крыма – на повестке дня: у Зеленского поставили условие Кремлю по встрече с Путиным

16:41

Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо Видео

16:39

Северный поток-2 – это удар не только по Украине: Шмыгаль предупредил Европу об опасности Видео

16:25

В Украине в школьных дневниках нашли оды Ленину и Тимати

16:06

"Разделяет один народ": в России разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за слов о войне Видео

15:26

Участник событий оккупации Крыма: в Чехии по запросу Украины арестован гражданин России

14:58

Пьяное ДТП в Бердянске: депутат за рулем авто сбил пешехода и протаранил столб

14:50

Травмы, ожоги и сотрясение мозга: в Николаеве подрались пассажиры маршрутки и водитель фуры Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять