Американский эксперт предостерег о вторжении России в Херсонскую область

Черное море под угрозой со стороны РФ / Фото: Политека

Глава фонда Джеймстаун (США) Глен Говард высказал мнение, что засушливое лето и дефицит воды в аннексированном Крыму может спровоцировать Россию на вторжение в Херсонскую область.

В комментарии Голос Америки он подчеркнул, что причиной атаки может стать намерение взять под контроль Северо-Крымский канал.

Обсуждая ситуацию в черноморском регионе, Говард заявил о необходимости усилить контроль обороны Херсонской и Николаевской областей. Он настоятельно рекомендовал Украине использовать полигон возле Херсона, чтобы готовиться к вторжению агрессора.

По словам эксперта, украинским властям не следует увлекаться долгосрочными и затратными проектами, по перевооружению, а сосредоточиться на стратегии обороны в акватории Черного морея.

Читайте такжеРоссия планирует очередное вторжение в Украину - журналист"Украина движется в верном направлении, но все еще имеет постсоветское желание построить большой флот, и это может занять время до 2030 года, перед тем, как что-то по этим программам спустится на воду", — сказал он.

Говард акцентировал, что ВМС Украины планируют купить более 16 скоростных лодок Mark VI, что может обойтись около 100 миллионов долларов.

"Мы считаем, что Украина может защитить свое побережье, а это не так. ВМС Украины пострадали во время вторжения 2014 года", — добавил он, призвав США помочь жертве российской агрессии в развитии защиты побережья.

Напомним, претендент на пост языкового омбудсмена Святослав Литинский прокомментировал свои высказывания, в которых называл русских "свинособаками".

Как ранее сообщалось, экс-нардеп от Свободы, языковед Ирина Фарион заявила о том, что в магазинах украинцам продают "яд" в виде детских продуктов с названиями на русском языке.