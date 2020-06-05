В двух областях Украины усилили оборону, опасаясь вторжения РФ

Нацгвардия усилит охрану южных областей страны / azov.press

В Херсонской и Николаевской областях армия и правоохранительные органы усилили охрану объектов критической инфраструктуры по причине возможной активизации агрессии России.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил командующий ООС Сергей Наев.

Отмечается, что мобилизация обороны связана с целью препятствования вторжению сил страны-агрессора с целью взятия под контроль Северо-Крымского канала.

"Действительно, такая информация (в СМИ - ред.) проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды к временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал - ред.). Мы все эти объекты усилили - и охрану, и оборону, - и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры ", - отметил Наев.

По словам командующего, к охране привлечена не только армия, но и СБУ, и Нацгвардия, и полиция, и разведка.

Как ранее сообщалось, накануне глава фонда Джеймстаун (США) Глен Говард высказал мнение, что засушливое лето и дефицит воды в аннексированном Крыму может спровоцировать Россию на вторжение в Херсонскую область.

Напомним, претендент на пост языкового омбудсмена Святослав Литинский прокомментировал свои высказывания, в которых называл русских "свинособаками".

Также экс-нардеп от Свободы, языковед Ирина Фарион заявила о том, что в магазинах украинцам продают "яд" в виде детских продуктов с названиями на русском языке.