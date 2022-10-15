'Аллигатора' распотрошила ракета: ВСУ уничтожили вертолет РФ Ка-52

Вертолет Ка-52 / mil.ru

Военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр уничтожили вражеский вертолет, предположительно Ка-52.

Об этом идет речь в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Отмечается, что удар по авиации оккупантов РФ был нанесен в ночь на 14 октября.

"Вчера, 14 октября, в полночь военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования Центр, которые выполняют боевые задачи в оперативном подчинении воздушного соединения Пивдень, уничтожили вражеский вертолет, предположительно Ка-52", - говорится в сообщении.

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Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.

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