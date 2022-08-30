Американский генерал рассказал, чем опасна для Украины "заморозка" войны с Россией

Генерал США, ВСУ / Ohio.edu и УНИАН

Замедление темпов наступления русских оккупантов, которое их министр обороны Сергей Шойгу объяснил "заботой о гражданских жителях", говорит о том, что путинские войска выдыхаются. Об этом в интервью "24 каналу" заявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд.

Как говорит офицер, Кремль пока не может найти в РФ достаточно добровольцев для войны. Но если сейчас заморозить ситуацию на фронтах, то это будет большая угроза для Украины.

По его словам, как только война заморозится, это будет передышка для россиян. Они будут восстанавливать силы и смогут это сделать в период от полугода до года. И тогда ударят с новой силой.

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Арнольд отметил, что США и союзники по НАТО ни в коем случае не должны говорить о заморозке конфликта. А, напротив, им сейчас нужно обеспечить Украину современным оружием ‒ для того, чтобы ударить по России (пока русские оккупанты истощены).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявлял, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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