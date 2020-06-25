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Амнистия для коммунистов: в Кабмине рассказали детали нового проекта закона о люстрации

Автоматическая люстрация будет только для тех, кто работал при Януковиче.

25 июня 2020, 13:59
Денис Малюська
Денис Малюська раскритиковал люстрацию коммунистов / УНИАН

В новом законопроекте о люстрации Минюст предлагает вывести из-под действия закона чиновников Компартии, а также тех лиц, которые занимали различные должности во времена СССР. Для чиновников времен Януковича люстрация остается автоматической.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе своего выступления в Конституционном суде 24 июня.

По его словам, люстрировать на 10 лет чиновников Компартии и тех лиц, которые занимали ряд должностей во времена существования Советского Союза, не имеет никакого смысла.

"Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет", - сказал Малюська, отметив, что такие запреты означают вмешательство государства в частную жизнь граждан.Читайте такжеОхота на ведьм, или Люстрация по-украински: чем обернется отмена закона об очищении власти

При этом Малюська подчеркнул, что под автоматическую люстрацию должны попасть крупные чиновники времен Януковича, которые оказывали влияние или непосредственно принимали участие в принятии государственных решений.

Добавим, новый проект закона о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет рассматривать жалобы лиц, попавших под действие данного закона.

Ранее Минюст обжаловал решение ЕСПЧ, согласно которому суд признал, что закон о люстрации нарушил права 5 чиновников.

Минюст Денис Малюська коммунисты компартия
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