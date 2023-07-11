"Аморальный дегенерат": главный сержант "Магуры" написал рапорт из-за командования

Валерий Маркус заявил, что хочет понизиться в звании и быть ближе к военным бригады.

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Маркус из-за командования написал рапорт / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Википедия

Главный сержант 46 бригады "Магура" Валерий Маркус внезапно решил понизиться в должности. Он возмутился действием высшего офицерского корпуса бригады и заявил, что больше не может с ними работать. Фото своего рапорта Маркус опубликовал на странице в Facebook.

Он прямо сказал, что не может согласиться с решениями, которые принимаются насчет развития бригады.

"Построить воинскую часть согласно тех ценностей, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не позволили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным", - написал Маркус.

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В то же время он заявил, что не планирует оставлять военных из своей бригады и хочет быть ближе к ним на поле боя.

Маркус открыто обвинил высший офицерский корпус "в некомпетентности, которая остается безнаказанной". Самого заместителя командира воинской части он обозвал "аморальным дегенератом".

"Нахождение с ним в одном коллективе унижает мою честь и достоинство", - написал Маркус в своем рапорте.

Маркус из-за командования написал рапорт / фото: facebook/Валерій Маркус

Кто такой Валерий Маркус? Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".

Напомним, ранее Маркус рассказал о реальных потерях на фронте. Военный назвал вражеской ИПСО заявления о больших потерях среди личного состава в 47-й бригаде в результате контрнаступления на Запорожском направлении. Он заявил что в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибли пятеро защитников.

Также сообщалось о том, что на Киевщине избили военного, потому что он раздавал повестки. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений".

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