Дело о взятке: за экс-губернатора Балоня внесли многомиллионный залог

Андрей Балонь / kr-admin.gov.ua

Залог в размере 10,1 млн гривен был внесен за подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня.

Об этом рассказала Liga.net пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

Она подчеркнула, что залог был внесен в полном размере, поэтому Балонь может выйти из СИЗО.

В сообщении также отмечается, что залог в размере 5 млн грн был внесен за другого фигуранта дела, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской ОГА.

Читайте также"Украл — садись": Зеленский выгнал с должности попавшегося на взятке главу ОГА

Напомним, 26 июня правоохранители задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн. По данным следователей, Балонь хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

Читайте такжеМиллионы губернатора: обнародованы суммы изъятого у задержанного на взятке Балоня

Балонь вместе с сообщником были задержаны при передаче суммы в 250 тыс. грн.