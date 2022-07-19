Антибиотики только по рецепту: в Минздраве признались, для кого сделают исключения

В Украине ужесточают правила продажи антибиотиков / Фото: dermalatlas.ru



Уже с августа нынешнего года в Украине ужесточается оборот антибиотиков - купить лекарство в аптеке теперь можно будет только при наличии рецепта от лечащего врача.

Исключение сделают только для медучереждений, которые находятся на оккупированных территориях, а также в зоне проведения боевых действий, сообщили в Минздраве, пишет РБК-Украина.

Известно, что новое правило будут воплощать в жизнь постепенно в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент не подключено к ЕСОЗ, врач по-прежнему должен выписать бумажный рецепт.

Как фармацевт сможет продать антибиотик в аптеке:

по электронному рецепту,

по бумажному рецепту

по информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу.

Что даст продажа антибиотиков по рецепту

Реализация этого правила - главный шаг в противодействии глобальной проблеме резистентности к антибиотикам. Также это позволить отслеживать отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

Кому сделают исключения из правил

Исключение будет действовать для тех аптек, что находятся в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации. Такие аптеки временно на период действия военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача.

Также предусматривается норма, позволяющая военным администрациям, подразделениям ВСУ, волонтерским и благотворительным организациям закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени без рецепта.

Антибиотики по рецепту

Напомним, Главред писал о том, что с августа в Украине станет не так просто купить в аптеке антибиотики - для этого потребуется получить от врача электронный рецепт, сообщает МОЗ Украины.

Выписывание таких рецептов станет первым шагом в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине ожидается увеличение количества случаев рака, выявленных на поздних стадиях из-за того, что украинцы стали реже посещать врачей с профилактической целью. Причина этого - вторжение России.

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