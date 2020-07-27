Россию могут отключить от системы SWIFT

Санкции против РФ могут усилить / dyvys.info

Санкции против Российской Федерации будут усиливаться. В частности, речь может идти об отключении от системы SWIFT.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", - считает дипломат.

Ранее обсуждали возможность запрета регулярных авиарейсов из России в США, речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня.

Ельченко уточнил, что санкции "лежат и ждут своего времени".

"Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно "Северного потока-2". Вопрос в том, когда это будет реализовано, завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", - резюмировал посол.

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Как сообщал Главред, Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета страны. Проект документа предусматривает в том числе и ограничительные меры против российских газопроводов.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начнется в США с 1 октября. Документ содержит пункты об ужесточении уже существующих санкций против российских газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток.