УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Баба рабочая вообще": лидеры Слуги народа обсудили коллегу по партии

Политики отметили, что она "поддутая", но зато энергии много.

23 июня 2020, 22:36
Арахамия и Корниенко
Арахамия и Корниенко оригинально готовятся с местным выборам / Фото: скриншот из видео

Лидеры партии Слуга народа Давид Арахамия и Александр Корниенко очень эмоционально обсудили коллегу по политсиле из Николаева Ирину Аллахвердиеву.

Во время встречи в Николаеве политики сидели в президиуме и в перерыве не заметили, что микрофон на столе включен. Так их пикантный разговор стал достоянием общественности и, разумеется, попал в YouTube.

Александр Корниенко: – Аллахвердиева вообще красотка.

Давид Арахамия: – Да.

Александр Корниенко: – Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг тон ту мач. Слушай, а баба рабочая вообще. Она тут отху*рит бл*ть тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую.

Давид Арахамия: – Да?

Александр Корниенко: – Конечно. Она такая, энергетик.

Давид Арахамия: - Энергии много.

Александр Корниенко: - Президенту ты заведёшь, ты увидишь он там тебе бл*дь охуе*т, подпрыгнет, выкурит все айкосы, скажет: "Баба, да. Баба, да".

Народный депутат Слуги народа из Никоалева Ирина Аллахвердиева / Фото: Facebook/Ирина Аллахвердиева

Напомним, в Днепре в элитном ресторане Репортер 22 июня собрались на фешенебельный ужин народные депутаты от Слуги народа с нарушением норм карантина. Компанию им составили мажоритарщики.

Как ранее сообщалось, в Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Сейчас вы просматриваете новость ««Баба рабочая вообще»: лидеры Слуги народа обсудили коллегу по партии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:36
"Баба рабочая вообще": лидеры Слуги народа обсудили коллегу по партии
22:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
22:10
На Ровненщине произошли столкновения между активистами "Нацкорпуса" и "титушками" Ильи Кивы
21:59
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 23 июня
21:50
Социолог пояснил, как голоса Зеленского переходят к Шарию и Медведчуку
21:36
"Грозовой день": Киев предупредили о непогоде, названо время
21:05
В Украине трем областям грозит ужесточение карантина – Ляшко Видео
20:37
Решена судьба фильма Унесенные ветром
20:30
Беглый банкир из РФ показал детские фотографии дочерей Путина Фото
19:57
Стало известно, почему на самом деле расстались Макс и Даша на Холостяке Видео
19:37
Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия Видео
19:21
Стоит ли платить за поврежденный товар в супермаркете - расследование Тайного Агента
19:18
Под Ровно встреча депутата от Слуги народа завершилась стрельбой Видео
18:36
Путин заявил о начале глобального кризиса в России
18:32
Никаких больше вечеринок: в Одессе дачник стрелял в шумную компанию молодежи
18:08
"Вы – засранцы": Зеленский пообещал сделать водителям фур больно Видео
18:03
Кабмин составил новый график работы госучреждений: что изменилось
18:02
Кто родился 23 числа: нумеролог назвала отличительные черты
17:50
Что не так со скандалом вокруг пленок Деркача мнение
17:47
Украина требует от РФ 10 млн долларов в год за базу ЧФ в Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять