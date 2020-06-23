"Баба рабочая вообще": лидеры Слуги народа обсудили коллегу по партии

Арахамия и Корниенко оригинально готовятся с местным выборам / Фото: скриншот из видео

Лидеры партии Слуга народа Давид Арахамия и Александр Корниенко очень эмоционально обсудили коллегу по политсиле из Николаева Ирину Аллахвердиеву.

Во время встречи в Николаеве политики сидели в президиуме и в перерыве не заметили, что микрофон на столе включен. Так их пикантный разговор стал достоянием общественности и, разумеется, попал в YouTube.

Александр Корниенко: – Аллахвердиева вообще красотка.

Давид Арахамия: – Да.

Александр Корниенко: – Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг тон ту мач. Слушай, а баба рабочая вообще. Она тут отху*рит бл*ть тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую.

Давид Арахамия: – Да?

Александр Корниенко: – Конечно. Она такая, энергетик.

Давид Арахамия: - Энергии много.

Александр Корниенко: - Президенту ты заведёшь, ты увидишь он там тебе бл*дь охуе*т, подпрыгнет, выкурит все айкосы, скажет: "Баба, да. Баба, да".

Народный депутат Слуги народа из Никоалева Ирина Аллахвердиева / Фото: Facebook/Ирина Аллахвердиева

Напомним, в Днепре в элитном ресторане Репортер 22 июня собрались на фешенебельный ужин народные депутаты от Слуги народа с нарушением норм карантина. Компанию им составили мажоритарщики.

Как ранее сообщалось, в Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.