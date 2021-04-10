Арестович предупредил о попытке России продвинуться вглубь Украины / УНИАН

Учитывая новый виток российской агрессии против Украины обострение на фронте неизбежно, заявил спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Моя оценка личная, как человека, который интересуется военными вопросами (я сейчас не как советник говорю, а как военный, например), совпадает с оценкой нашего ГУР, которое обнародовало следующее, Главного управления разведки Минобороны, в котором я, кстати, служил. Прогноз заключается в чем? Что будет обострение на фронте. Оно фактически неизбежно. И могут быть попытки продвинуться дальше вглубь территории Украины на фронте. Региональной войны или нападения с севера, с юга и с крымского направлении не предвидится, - сказал Арестович в интервью Радио Свобода.

По его мнению, обострение на "крымском направлении" маловероятно, в том числе из-за того, что "Запад однозначно дал понять, что Украина не осталась одна, без военной помощи и размер этой помощи может не обрадовать кремлевский режим".

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