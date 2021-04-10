Арестович предупредил о попытке России продвинуться вглубь Украины

Обострение на "крымском направлении" маловероятно, в том числе из-за того, что Запад однозначно дал понять, что Украина не остались одна, убежден Арестович.
Учитывая новый виток российской агрессии против Украины обострение на фронте неизбежно, заявил спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Моя оценка личная, как человека, который интересуется военными вопросами (я сейчас не как советник говорю, а как военный, например), совпадает с оценкой нашего ГУР, которое обнародовало следующее, Главного управления разведки Минобороны, в котором я, кстати, служил. Прогноз заключается в чем? Что будет обострение на фронте. Оно фактически неизбежно. И могут быть попытки продвинуться дальше вглубь территории Украины на фронте. Региональной войны или нападения с севера, с юга и с крымского направлении не предвидится, - сказал Арестович в интервью Радио Свобода.
По его мнению, обострение на "крымском направлении" маловероятно, в том числе из-за того, что "Запад однозначно дал понять, что Украина не осталась одна, без военной помощи и размер этой помощи может не обрадовать кремлевский режим".
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В Белом доме после разговора президентов отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- США приняли решение отправить два военных корабля в Черное море в ответ на концентрацию российских войск у границ Украины. Турция подтвердила прибытие американских кораблей на следующей неделе.