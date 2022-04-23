Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине

Враг пытается задушить сопротивление защитников Мариуполя в районе Азовстали / Фото УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронтах в Украине по состоянию на 23 апреля.

По его словам, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на направлениях Славянск и Краматорск, пытается развивать наступление в направлении Гуляйполя, проводит активные штурмовые действия, ищет слабые места в украинской обороне, но уже шестые сутки подряд у оккупантов не получается реализовать свои цели.

"Есть и непростые новости. Враг пытается задушить сопротивление защитников Мариуполя в районе Азовстали. Возобновлены авиационные удары по территории завода, по районам обороны наших войск. Враг пытается проводить штурмовые действия", - рассказал Арестович на брифинге.

"Наши защитники держатся, несмотря на очень сложную обстановку, и даже проводят контрвылазки", - добавил он.

Читайте такжеКонтрнаступление будет 101%: Арестович рассказал о борьбе за МариупольТем временем в Харьковской области освобождены три населенных пункта.

На Херсонском направлении российские оккупанты пытаются выйти на административные границы области.

"Я так вижу, что российский генерал Дворников (командующий наступлением на Украину Александр Дворников, - ред.) гонит свои войска вперед, несмотря на очень неблагоприятные условия и обстановку, которая отражается на потерях, которые несет противник", — отметил Арестович.

Потери России в Украине

За сутки Вооруженные силы Украины отбили 8 атак оккупантов только в направлении Донецкой и Луганской областей.

Уничтожены:

9 танков (это танковая рота);

18 единиц бронированной техники;

13 единиц автомобильной техники;

3 артиллерийские системы;

топливозаправщик.

Как писал Главред, в субботу, 23 апреля - пятьдесят девятые сутки полномасштабной войны России против Украины. В Генштабе ВСУ утром сообщили, что враг проводит наступательные действия в восточных регионах для того, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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