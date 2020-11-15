Арестович рассказал, обсуждается ли в ТКГ ввод российских миротворцев на Донбасс

Алексей Арестович / УНИАН

Вопрос введения контингента российских миротворцев на Донбасс (по примеру Нагорного Карабаха) не обсуждается вовсе.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его словам, такие слухи распространяются, чтобы посеять панику в Украине.

Более того, говорит Арестович, в ТКГ никто не рассматривает такой вариант "даже в качестве шутки".

"Это информационное сопровождение, россияне вбрасывают разные версии, чтобы посеять панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любую "зраду". Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на президента Украины", ‒ заявил Арестович.

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