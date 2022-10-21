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Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктов

21 октября 2022, 18:05

В Купянском районе ВСУ деоккупировали еще 7 населенных пунктов, сообщили в Харьковской областной военной администрации.

ВСУ, украинские военные, российская техника
Оккупанты России удерживают еще 1,5% Харьковской области - ОВА / УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают военную операцию по освобождению Харьковской области от российской оккупации. Войска деоккупировали в Купянском районе еще 7 населенных пунктов. Оккупанты России на Харьковщине удерживают еще 1,5% территории – 25 населенных пунктов. Об этом заявили в Харьковской областной военной администрации.

Как сообщает Суспільне, в ОВА рассказали о том, что, по данным на 21 октября, для полного освобождения региона ВСУ нужно деоккупировать 1,5% территории.

Войска РФ удерживают еще 25 населенных пунктов в Харьковской области, преимущественно это Купянский район.

"С сентября Вооруженные силы Украины освободили семь населенных пунктов в Купянском районе Харьковщины. Таким образом, количество освобожденных от российской оккупации населенных пунктов Харьковской области увеличилось до 551. В настоящее время под оккупацией остается около 1,5% территории Харьковщины", - подчеркивается в сообщении.

Военная операция ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины 6 сентября начали контрнаступательную военную операцию в Харьковской области с целью освобождения региона от оккупации России. Деоккупировано большинство населенных пунктов региона.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября сделал заявление о том, что Харьковская область практически освобождена. По его словам, оккупанты оставили в регионе опустошенные села. В некоторых населенных пунктах нет уцелевших домов.

27 сентября ВСУ освободили стратегический поселок в Харьковской области – Купянск-Узловой. Там находится одна из самых крупных железнодорожных логистических развязок на Харьковщине. Враг захватил ее еще в начале войны и тщательно охранял, чтобы обеспечивать снабжение своих оккупационных войск.

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