Армия Украины отбила все атаки войск РФ на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях

ВСУ отбили атаку войск РФ на Донбассе, после чего противник вернулся на предыдущие позиции / Макс Левин

Ночь на четверг, 19 мая, в Донецкой области прошла относительно спокойно. Однако оккупационные войска России пытались прорвать украинскую оборону. Они проводили атаки на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях, однако их удары были отбиты силами обороны Украины. Враг с потерями отошел на предыдущие позиции. Населенные пункты региона постоянно подвергаются ракетным обстрелам и авиаударам. Людям нельзя медлить с эвакуацией. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

В ходе всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что ночью в регионе было относительно спокойно. Враг проводил атаки на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях, однако удары были отбиты.

"Атаки отбили. Держим свои позиции. Вооруженные Силы Украины воюют мужественно и умело. Противник отошел на свои предыдущие позиции с потерями", - отметил чиновник.

Также он сказал, что населенные пункты на Донетчине постоянно страдают от вражеских обстрелов и авиаударов.

По словам Кириленко, в Бахмуте продолжают оставаться более 20 тысяч жителей. Уезжать они не спешат, поскольку не понимают, как будут жить вне своих домов, и будут ли им выплачиваться денежные средства для обеспечения. При этом эвакуация продолжается.

"Хотя я точно знаю, что с первых дней эвакуации есть системная разъяснительная работа. Однако когда начинаются обстрелы, то люди имеют план обвинять всех, что начались обстрелы. Тогда уже мы их эвакуируем, но это происходит гораздо сложнее, с опасностью для жизни и здоровья", - сказал Кириленко.Читайте такжеВСУ сбили атаку войск РФ под Изюмом: враг не может окружить Донбасс и переходит в оборону – Жданов

Чиновник добавил, что в тех городах, где идут самые жесткие бои, люди в большом количестве уезжают. Власти региона работают над организацией маршрутов и рассказывают людям, как им действовать. Медлить с эвакуацией не нужно.

"Тратить время не нужно, поскольку нам здесь будет спокойнее в части концентрации усилий в борьбе с врагом", - подчеркнул Павел Кириленко.

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Наступление РФ на Донбасс

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее сказал, что войска РФ работают над переходом к обороне на всех направлениях фронта. Оккупанты пытаются занять позиции, на которых легче будет обороняться. Попытки дальнейшего наступления проводятся только на Луганском и Изюмском направлениях.

В НАТО полагают, что Украина смогла изменить ход событий на войне с РФ. Наступление оккупантов в Донецкой и Луганской областях замедлилось. У Киева со временем есть возможность вернуть захваченные районы Донбасса и Крыма.

Аналитики американского Института исследований войны предполагают, что войска РФ, вероятно, попытаются удержать линию к западу от города Волчанск на Харьковской области, чтобы защитить снабжение своих войск. Двигаться там они не могут из-за неудачи на Изюмском направлении. Специалисты прогнозируют, что в итоге оккупанты могут оставить свои позиции в регионе, а армия Украины пойдет в контрнаступление в районе Изюма.

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