"Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает / коллаж Униан, фейсбук Д. Монастырского

Адвокаты нацгвардейца Артемия Рябчука, который устроил кровавую стрельбу в воинской части 3021 в Днепре, говорят о невиновности солдата. И заявляют о том, что их клиента освободят.

Как сообщает Сегодня, адвокаты написали более 10 заявлений о нарушениях правоохранителей во время расследования: о преступлении, совершенного следователем, руководством ГБР, начальством воинской части, где служил Рябчук.

"Артемий будет освобожден. Вина не доказана", – сказал защитник стрелка Павличенко Дмитрий Александрович.

В то же время адвокат Денис Гордеев заявил, что видео, которое попало в интернет после стрельбы в Днепре, не является доказательством вины Артемия Рябчука.

В ходе пресс-конференции в субботу, 12 февраля, он подчеркнул, что видео попало в Сеть от следователя или органов следствия. После этого ДБР начало расследование, чтобы привлечь к ответственности за превышение властных полномочий. Кого именно могут привлечь к ответственности, адвокат не указал.

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Стрельба в Днепре

Утром 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

Позже Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале, прикрепив фото соответственного заявления.

В ходе допроса подозреваемый Артемий Рябчук рассказал, что причиной его поступка стала злоба на несправедливость, он от всего "устал".

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