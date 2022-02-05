"Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийство

Сестра "днепровского стрелка" рассказала о его службе в армии / коллаж скриншот видео Игорь Мосейчук, фейсбук Антона Геращенко

В военной части 3021 в Днепре Артем Рябчук изменился. Он просил деньги на ремонт телефона, странно общался. Сестра "днепровского стрелка" рассказала, как подозреваемый в массовом убийстве служил в Нацгвардии и каким он был на самом деле.

"Когда он перешел в воинскую часть, что-то изменилось. Но он не жаловался. Говорил, что там все очень строго, но не упоминал про прессинг. Мы заподозрили что-то неладное спустя время: у него изменился лексикон. В переписке он начал писать слова, которые раньше не употреблял. Попросил деньги на ремонт телефона. Сейчас мы уже начинаем подозревать, что телефон у него могли отобрать и общаться от его имени с мамой", — рассказала Юлия в интервью, которое опубликовал Игорь Мосийчук.

По мнению сестры, пойти на крайние меры Рябчук мог из-за чего-то "сверхестественного".

"Видимо, был какой-то накопительный эффект. Что-то его допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство — единственный выход", — добавила женщина.

Напомним, утром 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Реклама

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале, прикрепив фото соответственного заявления.

Читайте также: