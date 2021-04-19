Аваков раскрыл план отражения атаки "российского бешеного пса"

Арсен Аваков / mvs.gov.ua

Комментируя стягивание российских войск на границу Украины, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что силы Национальной гвардии, а также другие подразделения системы МВД, входящие в силы ООС полностью готовы защищать рубежи.

Как подчеркнул он в ходе инспекци позиции подразделений системы МВД, проверка проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - сказал глава МВД.

Он отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

"Мы переживаем непростой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил он.

В то же время Аваков подчеркнул, что кроме военных совещаний сегодня также состоится обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и Госпогранслужбы в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

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Обострение на границе Украины и РФ: