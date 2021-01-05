Аваков рассказал подробности расследования убийства Шеремета

Аваков рассказал, когда завершат следствие в деле Шеремета / УНИАН

В январе правоохранители могут завершить следственные действия относительно "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, украинские правоохранители владеют большей информацией, чем было обнародовано в СМИ.

Аваков уточнил, что украинские силовики получили новые материалы по делу Шеремета в декабре.

"Эти материалы были нами тогда приняты. У нас с тех пор сделано целый ряд международно-правовых поручений. Будет достигнута договоренность о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы. Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков во время брифинга в Харькове.

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