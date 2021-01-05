Аваков рассказал подробности расследования убийства Шеремета

Аваков рассказал подробности о "белорусском следе" в деле Шеремета.
В январе правоохранители могут завершить следственные действия относительно "белорусского следа" в убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, украинские правоохранители владеют большей информацией, чем было обнародовано в СМИ.
Аваков уточнил, что украинские силовики получили новые материалы по делу Шеремета в декабре.
"Эти материалы были нами тогда приняты. У нас с тех пор сделано целый ряд международно-правовых поручений. Будет достигнута договоренность о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы. Мы получили на руки довольно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков во время брифинга в Харькове.
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Дело Шеремета - о чем ранее сообщал Главред:
- 4 января была опубликована аудиозапись, сделанная якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации журналиста Павла Шеремета.
- В МВД Украины прокомментировали версию о том, что КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Александра Лукашенко.
- Позднее бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне оппозиционер Игорь Макар заявил, что готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства КГБ Беларуси, где обсуждалась возможность убийства Павла Шеремета.