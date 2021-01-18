Авария сухогруза в Турции: появились подробности о погибших

После опознания тел, которые достали из воды, было подтверждено смерть двух граждан Украины.
Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык сообщил, что двое погибших в результате аварии сухогруза Arvin вблизи турецкой провинции Бартин оказались украинцами. Еще трех моряков, которые из-за аварии оказались в воде, ищут.
По словам Билыка, после опознания тел, которые достали из воды, было подтверждено смерть двух граждан Украины. Их имена не разглашаются.
"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут", - сказал он, пишет Укринформ.
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Крушение сухогруза Arvin - о чем ранее сообщал Главред:
- 17 января у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin.
- Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
- В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.
- Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс.
Автор: Мария Тупик