Авария сухогруза в Турции: появились подробности о погибших

Погибли двое украинцев в Турции

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык сообщил, что двое погибших в результате аварии сухогруза Arvin вблизи турецкой провинции Бартин оказались украинцами. Еще трех моряков, которые из-за аварии оказались в воде, ищут.

По словам Билыка, после опознания тел, которые достали из воды, было подтверждено смерть двух граждан Украины. Их имена не разглашаются.

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут", - сказал он, пишет Укринформ.

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