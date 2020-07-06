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Махина протаранила будку: поезд попал в аварию из-за халатности

В Кировоградской области локомотив снес служебное здание.

6 июля 2020, 19:31
В Кировоградской области сошел с рельсов поезд - фото Думская

На железнодорожной станции Чернолесская в Кировоградской области произошло ЧП - сошел с рельсом грузовой поезд.

Об этом сообщает Думская в понедельник, 6 июля.

По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине. Поврежденный состав принадлежал Одесской железной дороге.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

"Авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов по станции Чернолесская не останавливалось. Начались восстановительные работы", — прокомментировал свидетель ЧП, блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook.

По его словам локомотив снес служебное здание. Благо, людей в помещение в момент аварии не было.

По словам железнодорожников, такие ситуации случаются из-за дефицита квалифицированных кадров и отсутствие должного количества работников на станциях.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия. Известно, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".

Как писал Главред, Укрзализныця уже запустила в продажу билеты на поезда дальнего следования по шести направлениям. На этой неделе начнут ходить поезда до Херсона, Бердянска и Новоалексеевки.

авария поезд Кировоградская область
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