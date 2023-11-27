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Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

Анна Ярославская
27 ноября 2023, 10:39
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование по авиакатастрофе вертолета 18 января, в которой погиб глава МВД Денис Монастырский.
Авиакатастрофа вертолета в Броварах
ГБР завершило расследование авиакатастрофы вертолета 18 января в Броварах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram ​

Сотрудники Госбюро расследований завершили расследование авиакатастрофы вертолета 18 января 2023 года в Броварах, в которой погиб глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Как сообщила пресс-служба ГБР, следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета.

Установлено, что в январе 2023 г. был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области.

"Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, чиновники ГосЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - говорится в сообщении ГБР.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его до улучшения погодных условий.

Вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

"Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей", - говорится в материалах дела.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние строения и припаркованные авто.

Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик.

31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Смотрите видео - ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах:

В августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица,

В частности, о подозрении сообщили:

  • начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГосЧС Украины;
  • и.о. командира специального авиационного отряда;
  • заместителю командира по летной подготовке;
  • командиру авиационной эскадрильи;
  • начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГосЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Чиновникам сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.

Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Авиакатастрофа вертолета в Броварах

18 января 2023 года в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В СБУ называли 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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новости Броваров ГБР новости Украины Денис Монастырский
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