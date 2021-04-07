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Австрийский журнал попал в скандал из-за статьи о войне на Донбассе

7 апреля 2021, 06:38
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Издание Der Standard использовало термин "гражданская война" для описания конфликта на Востоке Украины.

Война на Донбассе
Россия начала вторжение на Восток Украины в 2014 году / УНИАН

Австрийское издание Der Standard опубликовало статью, использовав термин "гражданская война" для описания конфликта на Донбассе, хотя на самом деле речь идет об агрессии России против Украины.

На скандальный инцидент отреагировал Посол Украины в Австрии Александр Щерба. Комментарий дипломат опубликовал в своем Twitter.

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба, реагируя на статью.

"Дорогой Der Standard, наступит ли когда-нибудь время для честной дискуссии относительно того, что вы называете "гражданской войной", или же вы допускаете только одну точку зрения?" — обратился украинский посол к изданию.

Речь идет о материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". В статье эти слова подаются как цитата президента Украины Владимира Зеленского.

При этом авторы материала все же останавливаются на позиции НАТО по "дестабилизирующим действиям со стороны России", которые "подорвали все усилия по деэскалации напряженности в рамках соглашения о прекращении огня, принятой посредством ОБСЕ в июле 2020 года".

Пока что в Der Standard на ситуацию не отреагировали, материал остается доступным по ссылке без правок.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Ситуация на Донбассе - последние новости:

  • 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
  • Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. Об этом идет речь в расследовании группы независимых экспертов Conflict Intelligence Team.
  • 2 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО круглосуточно отслеживает ситуацию относительно обострения на Донбассе после сообщений о том, что РФ стягивает войска к украинским границам. По его словам, Киев готовит различные сценарии реагирования в зависимости от развития событий.

Гражданская война война на Донбассе Александр Щерба новости Украины Новости Австрии
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