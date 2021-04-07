Австрийский журнал попал в скандал из-за статьи о войне на Донбассе

Россия начала вторжение на Восток Украины в 2014 году / УНИАН

Австрийское издание Der Standard опубликовало статью, использовав термин "гражданская война" для описания конфликта на Донбассе, хотя на самом деле речь идет об агрессии России против Украины.

На скандальный инцидент отреагировал Посол Украины в Австрии Александр Щерба. Комментарий дипломат опубликовал в своем Twitter.

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба, реагируя на статью.

"Дорогой Der Standard, наступит ли когда-нибудь время для честной дискуссии относительно того, что вы называете "гражданской войной", или же вы допускаете только одну точку зрения?" — обратился украинский посол к изданию.

Речь идет о материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". В статье эти слова подаются как цитата президента Украины Владимира Зеленского.

При этом авторы материала все же останавливаются на позиции НАТО по "дестабилизирующим действиям со стороны России", которые "подорвали все усилия по деэскалации напряженности в рамках соглашения о прекращении огня, принятой посредством ОБСЕ в июле 2020 года".

Пока что в Der Standard на ситуацию не отреагировали, материал остается доступным по ссылке без правок.

Агрессия России на Донбассе В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины. В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Ситуация на Донбассе - последние новости: