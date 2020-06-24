УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Высокая оценка": "корабельная сосна" Домбровская простила обидчиков

Николаевский политик считает инцидент исчерпанным.

24 июня 2020, 21:00
Баба рабочая и корабельная сосна Домбровская простила обидчиков
Баба рабочая и корабельная сосна Домбровская простила обидчиков / vafk.com.ua

Николаевский политик и одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская, которую нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия во время визита в Николаев назвали "сосна корабельная", прокомментировала столь образные эпитеты в свой адрес.

"Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное – ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", – пояснила в комментарии LB.ua Домбровская.

При этом она принимает извинения Корниенко, что тот дал сегодня.

"Да (принимаю – ред.). Но я хочу подчеркнуть: это недопустимо, чтобы мужчина в принципе говорил о женщине в такой форме", – добавила Домбровская.

Она рассказала, что и дальше будет сотрудничать с партией Слуга народа и даже и готова баллотироваться от СН в мэры Николаева, если партия ее выдвинет.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.

Слуга народа новости Николаева Давид Арахамия Александр Корниенко Татьяна Домбровская
Сейчас вы просматриваете новость «"Высокая оценка": "корабельная сосна" Домбровская простила обидчиков». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:44
"Люди устали": Саакашвили резко прошелся по правлению Путина
21:37
Выходные в июне 2020: как отдыхает Украина на День Конституции 2020 Видео
21:33
Зеленский дал громкое обещание пострадавшим от паводков в Карпатах Видео
21:11
В Черногории назвали важные условия въезда для украинцев
21:00
"Высокая оценка": "корабельная сосна" Домбровская простила обидчиков Видео
20:47
Врач пояснил, почему в Киеве ослабляют карантин Видео
20:43
Корчинский в прямом эфире облил водой ЛГТБ-активиста и ветерана Видео
20:19
Участница Від пацанки до панянки объявила о своей ориентации
20:16
Стихия в западной Украине: подсчитаны колоссальные убытки
20:10
Сдвинулись с мертвой точки: суд над Януковичем перешел в новую фазу Видео
19:53
Состояние Михаила Ефремова после ДТП ухудшилось Видео
19:47
В IKEA отреагировали на незаконное использование леса из Украины Видео
19:43
Выяснилось, когда Зеленский выйдет из "карантинного режима"
19:18
В Украине могут измениться правила денежных переводов: что хотят разрешить
19:05
Эксперты пояснили, связано ли наводнение на Закарпатье с вырубкой лесов Видео
19:02
"Дети низкого качества": нардеп оскандалилась заявлением о соцвыплатах Видео
19:01
Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры Видео
18:53
Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020
18:16
M1 Music Awards 2020 перенесли на 2021 год
18:15
"Корабельная сосна": Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять