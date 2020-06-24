"Высокая оценка": "корабельная сосна" Домбровская простила обидчиков

Баба рабочая и корабельная сосна Домбровская простила обидчиков / vafk.com.ua

Николаевский политик и одна из возможных кандидатов на выборах в мэры Николаева Татьяна Домбровская, которую нардепы Александр Корниенко и Давид Арахамия во время визита в Николаев назвали "сосна корабельная", прокомментировала столь образные эпитеты в свой адрес.

"Я считаю, что это недопустимо, чтобы мужчина говорил, в принципе, в такой форме о женщине. Безусловно, та оценка работы, которую вчера дал Александр во время пресс-конференции, это высокая оценка. Единственное – ее в такой грубой мужской форме быть не должно. Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", – пояснила в комментарии LB.ua Домбровская.

При этом она принимает извинения Корниенко, что тот дал сегодня.

"Да (принимаю – ред.). Но я хочу подчеркнуть: это недопустимо, чтобы мужчина в принципе говорил о женщине в такой форме", – добавила Домбровская.

Она рассказала, что и дальше будет сотрудничать с партией Слуга народа и даже и готова баллотироваться от СН в мэры Николаева, если партия ее выдвинет.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины. На тот момент сообщалось, что депутаты говорили об Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.