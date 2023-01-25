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"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

25 января 2023, 17:06
Виктор Небоженко отметил, что в РФ хотели бы отправить ракеты в Верховную Раду или Офис президента.
Небоженко, Мавзолей
Небоженко, Мавзолей / Главред, Википедия

Россияне давно пытаются нанести удар по украинским "центрам принятия решений", но у них ничего не выходит.

В интервью Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отметил, что они хотели бы отправить ракеты в Верховную Раду или Офис президента.

"Вспомните, когда ракеты взрывались возле парка Шевченко в Киеве. И это как раз было попыткой выйти в центр города, это делалось специально. Россиянам очень важно показать мировому сообществу развалины украинского Кабмина", - отметил политолог.

Украинская сторона, говорит Небоженко, должна также быть по России, но цели должны быть не военные.

Потому если хотя бы один украинский дрон прорвется в Москву, лучше всего, чтобы он нанес удар по башням Кремля или Мавзолею. То есть чтобы удар повлек за собой символический ущерб. Как с Крымским мостом – мост-то работает, но символически произошло развенчание неуязвимости России отметил Небоженко.

Ранее эксперт по российским делам Анна Лабушевская выразила мнение, что в России может начаться революция после проигрыша страны-агрессора в войне. После этого РФ может начать распадаться. И такие революционные процессы, скорее всего, начнутся именно в Чечне.

Напомним, ранее глава Фонда "Стоп Информ террор России" Герман Обухов спрогнозировал дальнейшие шаги Путина. По его словам, РФ может вывести свои войска из Украины в августе 2023 года и после этого заявить, якобы освобожденные украинские территории на самом деле "оккупированные Украиной земли РФ".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Виктор Небоженко
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