Баста, Круг и Ёлка: активисты призывают СБУ запретить въезд российских артистов в Украину

Крымские татары напомнили, что Баста и Круг незаконно посещали Крым, и требуют проверить, не бывала ли Елка на оккупированном полуострове.
В СБУ направили обращение с просьбой запретить въезд троим артистам из России. Речь идет о Басте, Ирине Круг и Ёлке, у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.
С соответствующим письмом к председателю СБУ Ивану Баканову обратился Крымскотатарский Ресурсный Центр. Те напомнили, что Баста и Круг незаконно посещали Крым, и требуют проверить, не бывала ли Ёлка на временно оккупированной территории Украины.
"Просим проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой (Круг) и Елизаветой Иванцив (Ёлка) и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении их", – сказано в сообщении
КРЦ также предложил рассмотреть вопрос применения ограничительных мер в отношении Басты, в частности повторно запретить ему въезд на территорию Украины. Поскольку последние его визиты в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.
Напомним, что 6 октября в Днепре горожане устроили "коридор позора" для тех людей, кто собирался посетить концерт Ирины Круг ‒ певицы и вдовы убитого в 2001 году легендарного исполнителя русской блатной музыки Михаила Круга.
Российские гастролеры в Украине: последние концерты
- Одним из первых скандалов стало выступление российского рэпера Басты, который посещал Крым. В сентябре 2020 года его убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину, поэтому он дал концерты в Крыму и Одессе. Несмотря на протесты и призывы активистов бойкотировать мероприятия, они все же имели аншлаг.
- 14 августа в ночном клубе Одессы выступила Светлана Лобода. Певица, которая известна своими гастролями в России, впервые за 7 лет дала сольный концерт в Украине.
- Также впервые за 7 лет в Украине выступила скандальная Ани Лорак. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.
- Моргенштерн собирался выступить с несколькими концертами в разных городах Украины. Впрочем, СБУ внесла его в "черный список" и запретила въезд.