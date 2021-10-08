Баста, Круг и Ёлка: активисты призывают СБУ запретить въезд российских артистов в Украину

Ирина Круг, Баста и Ёлка собрались с концертами в Киев / Коллаж 24 канала

В СБУ направили обращение с просьбой запретить въезд троим артистам из России. Речь идет о Басте, Ирине Круг и Ёлке, у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

С соответствующим письмом к председателю СБУ Ивану Баканову обратился Крымскотатарский Ресурсный Центр. Те напомнили, что Баста и Круг незаконно посещали Крым, и требуют проверить, не бывала ли Ёлка на временно оккупированной территории Украины.

"Просим проверить информацию относительно незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой (Круг) и Елизаветой Иванцив (Ёлка) и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении их", – сказано в сообщении

КРЦ также предложил рассмотреть вопрос применения ограничительных мер в отношении Басты, в частности повторно запретить ему въезд на территорию Украины. Поскольку последние его визиты в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.

Напомним, что 6 октября в Днепре горожане устроили "коридор позора" для тех людей, кто собирался посетить концерт Ирины Круг ‒ певицы и вдовы убитого в 2001 году легендарного исполнителя русской блатной музыки Михаила Круга.

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