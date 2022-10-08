"Бавовна" на Крымском мосту: в РФ назвали причину, опубликованы кадры взрыва

Пожар на Крымском мосту / Скриншот

В России назвали официальную причину мощных взрывов, прогремевших на Крымском мосту в субботу утром, 8 октября.

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете.

Отмечается, что это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Кроме того, в результате взрывов два автомобильных пролета мост частично обрушены.

Предварительно, пострадавших во время инцидента на Крымском мосту нет.

"Дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы" — заявил "глава парламента Крыма" Владимир Константинов.

Отметим реакцию российских пропагандистов. Ольга Скабеева уже заговорила о смертнике, который был за рулем грузовика.

"Смертник за рулём? Как понимать?", - пишет она в комментарии под видео с взрывом.

Добавим, что в Сети уже опубликовали момент подрыва грузовика на Крымском мосту. Не исключено, что взрывов на Крымском мосту было несколько.

/ Скриншот

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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