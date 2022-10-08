"Бавовна" на Крымском мосту: в РФ назвали причину, опубликованы кадры взрыва

В Сети уже опубликовали момент подрыва грузовика на Крымском мосту.
В России назвали официальную причину мощных взрывов, прогремевших на Крымском мосту в субботу утром, 8 октября.
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете.
Отмечается, что это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Кроме того, в результате взрывов два автомобильных пролета мост частично обрушены.
Предварительно, пострадавших во время инцидента на Крымском мосту нет.
"Дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы" — заявил "глава парламента Крыма" Владимир Константинов.
Отметим реакцию российских пропагандистов. Ольга Скабеева уже заговорила о смертнике, который был за рулем грузовика.
"Смертник за рулём? Как понимать?", - пишет она в комментарии под видео с взрывом.
Добавим, что в Сети уже опубликовали момент подрыва грузовика на Крымском мосту. Не исключено, что взрывов на Крымском мосту было несколько.
Взрывы на Крымском мосту
Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.
По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.
"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.
Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.
Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.
При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
Читайте еще:
- "Позор на весь мир": жена оккупанта разнесла позицию России после взрывов в Крыму
- До 4 складов боеприпасов, 5 самолетов Су-24 и 3 – Су-30: разведка Британии посчитала потери РФ в Крыму