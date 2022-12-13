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"Бавовна" в штабах и казармах РФ: сотни вагнеровцев уничтожили еще до фронта - Гайдай

13 декабря 2022, 11:41
Ликвидация наемников в результате "бавовны" помогает украинским защитникам тем, что это способствует деморализация среди оккупантов.
Мобилизация в России, мобилизированные, пленные, Сергей Гайдай
Сергей Гайдай рассказал о потерях среди оккупантов РФ / ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ, Офис президента Украины

Сотни наемников частной военной компании Вагнера оккупантов РФ за последние полторы недели погибли, так и не добравшись до фронта, заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

При этом многие мобилизованные с оккупированных территорий также пропали без вести, подчеркнул он в эфире FreeДом.

"Хлопок" из-за курения у вагнеровцев происходит либо в штабах, либо в казармах. Для нас это отличная новость. Ведь сотни вагнеровцев за последние полторы недели погибли, даже не добравшись до линии фронта", – сказал глава Луганской ОВА.

По его словам, ликвидация наемников в результате "бавовны" помогает украинским защитникам тем, что это способствует деморализация среди оккупантов.

Гайдай добавил - оккупанты уже понимают, что безопасных мест у них уже нет даже в тылу.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М на Донбассе.

Украинские защитники продемонстрировали обломки сбитого Су-24М, который "приземлили" под Бахмутом в Донецкой области. Под Бахмутом был сбит Су-24 наемников ЧВК Вагнера.

Недавно бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира вертолетного полка частной военной компании Вагнер оккупантов РФ.

ВСУ ликвидировали подполковника Вячеслава Зангиева родом из Владикавказа.

Напомним, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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ЧВК Вагнер Сергей Гайдай война России и Украины
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