Санкции, помощь и оборонная поддержка: Байден срочно позвонил Зеленскому

Зеленский и Байден / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Как рассказал в Twitter глава государства, разговор двух лидеров длился час.

Зеленский обсудил с Байденом целый ряд вопросов.

"Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", – написал президент.

Также президент США назвал желание свергнуть президента Владимира Зеленского главной целью войны РФ против Украины. В ходе своего выступления в Варшаве он подчеркнул, что хозяин Кремля цинично лжет по всему миру, когда говорит о "денацификации" Украины.

Напомним, во время выступления в Польше Байден на весь мир назвал Путина диктатором. Также он заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", а Путину на самом деле не нужны переговоры.

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