Беларусь может пойти в наступление на Украину, а РФ - надавить из Крыма - Жданов

Олег Жданов рассказал о наступлении Беларуси / Главред

Белорусские войска могут пойти в наступление на Украину, они уже занимают оперативные районы близи границы. В свою очередь со стороны Крыма могут подтянуться российские войска. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Единого марафона, сообщает ТСН.

Эксперт объясняет необходимость наступление со стороны Беларуси тем, что российские оккупанты на Изюмском направлении выдыхаются. Таким образов Путину нужно будет заполнить паузу, в чем ему могут помочь войска Беларуси.

Жданов убежден, что такое наступление может произойти с вероятностью 50/50%.

Также он добавил, что в Крыму РФ собирает большое количество военной техники. Ее могут завести на материковую часть Украины и разместить в Херсонской области.

Жданов заявляет, что ситуацию может изменить вооружение, которое предоставят Украине партнеры. Это оружие позволит перейти в активную защиту и создание в Украине определенного щита.

Что известно о наступлении со стороны Беларуси

8 мая Алексей Арестович говорил, путинская армия может осуществить еще одну попытку наступления на столицу Украины Киев, а также на другие города северо-восточной части страны - Сумы, Чернигов, Харьков.

10 мая Генштаб Вооруженных сил Беларуси заявил о переброске новых войск на западные границы и развертывания сил спецопераций из-за якобы "необходимости реакции" на действия соседей.

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Также мы сообщали о том, что Алексей Арестович не видит никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Он называет это "плановой проверкой готовности и плановыми учениями белорусских вооруженных сил". Также Арестович убежден, что шансов на штурм Киева нет.

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