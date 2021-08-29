Белый верх-черный низ или худи и кюлоты: нужно ли носить ученикам школьную форму

Школьная форма - необязательная / ua.depositphotos.com

Уже 2 года школьная форма в Украине является необязательной, но в некоторых учебных заведениях требуют соблюдать "деловой стиль". О том, что можно носить в школу выясняли журналисты ТСН.

Некоторые учреждения, чаще всего это гимназии и лицеи, еще требуют от своих учеников носить деловую форму одежды и строго запрещают удобные для детей худи и боты. Так сложилось потому, что решение о школьной форме принимают исключительно на местном уровне, и государство, которое уже сделало свой выбор в пользу свободного стиля для учеников, вмешаться не может.

При этом, некоторые ученики и родители возмущенно отзываются о единой одежде для всей школы, а другие умудряются найти креативный выход из ситуации, чтобы их дети выглядели не только по-деловому, но и модно.

К примеру, в Луцке родители и администрация одного из учебных заведений достигли компромисса и покупают детям в школу их любимые кюлоты и прочие модные новинки. Но есть и такие школы, которые строго по регламенту требуют белый верх-черный низ. И тут появляется еще одна проблема - кроме неохоты детей носить "однокалиберную" одежду, ее еще и трудно купить, так как разбирают мгновенно и массово.

А вот в Финляндии, по словам 17-летней местной школьницы, строгого приговора даже за открытый живот от учителя не получишь. Максимум - педагоги могут попросить снять кепку в классе.

Реклама

Нужна школьная форма или нет - вопрос риторический и строго индивидуальный. Школьники СССР, испытавшие на себе жаркие темные платья и фартуки также по-разному отзываются о ней. Есть те, кто вспоминает это с ужасом, а есть и такие, кому было в радость ежедневно стирать и гладить передник.

Напомним, ранее одна из украинских фабрик представила школьную форму наподобие советских времен. Белые фартуки и темные платья спровоцировали скандал в Сети. Некоторые пользователи предложили добавить форму в список запрещенных символов, другим такой наряд понравился.

Ранее Главред писал, что в канун нового учебного года украинское правительство решило поддержать многодетные семьи и выделить им помощь в размере 2000 гривен на ребенка. Средства дети получат до 1 сентября, чтобы подготовиться к школе.