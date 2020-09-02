"Бесчеловечная расправа": в МИД Украины отреагировали на отравление Навального

В МИД Украины сделали заявление об отравлении Навального / Капитал

В МИД Украины отреагировали на данные немецких врачей о наличии следов яда группы Новичок в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Ведомство строго осуждает очередное преступление России.

Об этом говорится в заявлении украинского ведомства вечером в среду, 2 сентября.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российских властей, которые продолжают наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - подчеркнули в МИД.

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В ведомстве убеждены, что международное сообщество должно должным образом отреагировать на эту "бесчеловечную расправу Кремля" над Навальным.

"Только единодушная твердая позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в украинском МИДе.

Отравление Навального

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Сегодня в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который лежит в клинике Шарите в Берлине в состоянии комы. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".