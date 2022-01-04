Без булочек сосисок и газировки: в школьных столовых ввели новые запреты

С 1 января 2022 года заработало обновленное меню для школьных столовых.
В Украине завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт в рамках реформы школьного питания.
С 1 января 2022 года, обновленное меню для школьных столовых состоит из 160 блюд с ограниченным содержанием соли, сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Новые требования для школьных столовых
Все школьные учреждения с 1 января 2022 года обязаны:
- сократить количество сахара в блюдах в 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;
- увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи;
- уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;
- увеличить количество мяса птицы и молочных продуктов при формировании меню.
При этом около 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения. Картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю. Запрещено отваривать овощи для приготовления салатов на следующий день, а салаты заправлять непосредственно перед выдачей.
Что должно быть в школьном меню
- продукты с высшим содержанием пищевых волокон (например, гречка вместо риса);
- отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей и семян;
- мясные блюда нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;
- насыщенные жиры в блюдах не должны составлять более 10% от общего количества калорий.
Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи.
Чем запрещено кормить школьников
Применять плавленый сыр не разрешается. Запрещено использовать соусы и майонезы (кроме кетчупа), а питьевая вода должна быть всегда доступна во время еды. Сок можно предлагать в ограниченном количестве без добавления сахара и подсластителей.
В школьных буфетах запрещено:
- продавать сладкие хлебобулочные изделия;
- продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;
- газированные напитки;
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- непастеризованные соки и молочные продукты;
- кофе и грибы.
Напомним, ранее в Украине вступил в силу санитарный регламент для заведений общего среднего образования.
Новации вводятся в контексте борьбы с коронавирусом, в частности профилактики здорового образа жизни.
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