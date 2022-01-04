Без булочек сосисок и газировки: в школьных столовых ввели новые запреты

В школах ввели новые правила питания для учеников / УНИАН

В Украине завершился переходный период по обновлению системы закупок и освоению новых технологических карт в рамках реформы школьного питания.

С 1 января 2022 года, обновленное меню для школьных столовых состоит из 160 блюд с ограниченным содержанием соли, сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Новые требования для школьных столовых

Все школьные учреждения с 1 января 2022 года обязаны:

сократить количество сахара в блюдах в 2-2,5 раза – до 7,5 г на один прием пищи;

увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи;

уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;

увеличить количество мяса птицы и молочных продуктов при формировании меню.

При этом около 75% продуктов в столовых должно быть растительного происхождения. Картофель как отдельное блюдо можно предлагать не более двух раз в неделю. Запрещено отваривать овощи для приготовления салатов на следующий день, а салаты заправлять непосредственно перед выдачей.

Что должно быть в школьном меню

продукты с высшим содержанием пищевых волокон (например, гречка вместо риса);

отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей и семян;

мясные блюда нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами;

насыщенные жиры в блюдах не должны составлять более 10% от общего количества калорий.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи.

Реклама

Чем запрещено кормить школьников

Применять плавленый сыр не разрешается. Запрещено использовать соусы и майонезы (кроме кетчупа), а питьевая вода должна быть всегда доступна во время еды. Сок можно предлагать в ограниченном количестве без добавления сахара и подсластителей.

В школьных буфетах запрещено:

продавать сладкие хлебобулочные изделия;

продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов;

газированные напитки;

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

непастеризованные соки и молочные продукты;

кофе и грибы.

Напомним, ранее в Украине вступил в силу санитарный регламент для заведений общего среднего образования.

Новации вводятся в контексте борьбы с коронавирусом, в частности профилактики здорового образа жизни.

Читайте еще: