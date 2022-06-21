Безработных украинцев будут отправлять разбирать завалы и строить защитные сооружения - Шмыгаль

Безработных украинцев будут привлекать к общественным работам / Главред

В Украине безработных граждан начнут привлекать к общественным работам. За это им будут платить минимальную зарплату. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

К разбору завалов или строительству защитных сооружений будут привлекать тех, кто в течение месяца так и не смог трудоустроиться.

"Правительство сегодня утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы", - сказал Денис Шмыгаль.

Все необходимые работы будут определять местные власти. Государство будет платить минимальную зарплату каждому привлеченному гражданину.

"Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", - добавил Шмыгаль.

Читайте такжеУкраинцев освободят от уплаты кредита за уничтоженное войной имущество - Гетманцев

Напомним, ранее в Европейском Союзе обсудили возможность использовать активы российских миллиардеров, вошедших в список санкций, для финансирования восстановление инфраструктуры Украины после войны.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможности создания Фонда солидарности с Украиной.

Другие новости: