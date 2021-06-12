"Бил ногами в голову и живот": на Ровенщине мужчина "отметелил" девочку из-за детских разборок

В Ровенской области мужчина избил девочку из-за пустяка / flickr.com/waltstoneburner

В пятницу вечером, 11 июня, в селе Большая Емельяна Ровенской области пьяный 35-летний мужчина избил 14-летнюю девочку, которая обидела его 11-летнюю дочь.

Девочки около 21:00 обижали друг друга возле детской площадки, в ход пошла нецензурная лексика, а потом младшая из них пошла домой и рассказала о ссоре отцу, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина разозлился и пошел выяснить отношения с обидчицей его дочери. Свидетелями разборок стали дети, которые гуляли рядом.

Полицейские узнали, что злоумышленник схватил девочку за волосы, повалил на землю и нанес несколько ударов в голову и живот. Потом кто-то из детей позвонил матери пострадавшей и рассказал об избиении.

Позже женщина пожаловалась на мужчину в полицию.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Медики отвезли пострадавшую в больницу. У девочки, по предварительным сведениям, есть сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. На ее теле нашли много забоев и ссадин.

Пострадавшей предоставили помощь и отпустили домой.

Мужчина, который избил ребенка, утверждал, что не контролировал себя, поскольку был пьян.

Начато производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (Умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, в конце марта в Днепре произошел похожий инцидент. В областном центре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном на детской площадке. Ребенок получил легкие телесные повреждения, однако был окровавлен. Пострадавшего забрала скорая.

Cправка. В Украине за умышленное нанесение легких телесных повреждений грозит штраф или общественные/исправительные работы.