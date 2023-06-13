Биолог пояснил, в принципе возможно ли восстанавить Каховскую ГЭС

Биолог Владислав Балинский говорит, что пока в мировой истории никто в принципе не занимался восстановлением настолько крупных гидрообъектов.

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Владислав Балинский прокомментировал вариант восстановления ГЭС / коллаж Главред, фото "Зелений лист" та "Енергоатом"

Вернуть первоначальное состояние руслу Днепра после подрыва русскими оккупантами Каховской ГЭС будет очень сложно. Об этом в интервью Главреду заявил химик, биолог, глава ОО "Зелений лист" Владислав Балинский.

"С моей точки зрения, когда многие ссылаются на заявления Укргидроэнерго о нанесении невозвратных потерь, то не учитывают, что тут в первую очередь идет речь о работе гидроэлектростанции. Но никто не дает оценок состоянию плотины, потому что для этого нужно как минимум проводить экспертизу", ‒ сказал он.

Балинский считает, что весь проект необходимо будет тщательно просчитать.

"Если же говорить о том, какая полемика ведется в среде экологов, то необходимо понимать, что экологи — люди достаточно консервативные. Потому сейчас многие вспоминают о том, что на данном месте существовали участки степной зоны, в том числе украинские села, которые были насильно выселены и затоплены коммунистами. С тех пор уже сильно изменилась ситуация — этих участков степи нет, и их восстановление вряд ли возможно. Здесь, в первую очередь, необходимы консультации с гидрологами, почвоведами, геологами, чтобы оценить перспективы развития данной территории без водного объекта. То есть чтобы понять, возможно ли это, или же это будет безжизненная пустыня, заполненная токсичным сапропелем", ‒ сказал он.

Кто такой Владислав Балинский Владислав Балинский - химик, биолог, одесский экоактивист. Глава общественной организации "Зеленый лист", которая защищает зеленые зоны Одессы от застройки. Был в числе экспертов "группы 2 мая", занимавшейся расследованием пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Также выступал за снос памятника Екатерине ІІ в Одессе.

Балинский говорит, что пока в мировой истории никто в принципе не занимался восстановлением настолько крупных гидрообъектов.

"Иными словами, должен быть разработан проект с учетом всех рисков. Это в случае, если Украина не будет восстанавливать данный объект. Если же будет, то также необходимо услышать рекомендации специалистов. Вернуть первоначальное состояние руслу Днепра в данной части будет очень сложно. Потому что, во-первых, в мировой практике таких проектов не было, и меандры рек восстанавливают у более мелководных рек. Потому будущий процесс восстановления придется разделять на желания, возможности, стоимость и риски", ‒ подытожил он.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

Смотрите видео о том, что сделал мир, чтобы предупредить трагедию на Каховской ГЭС:

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