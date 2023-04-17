"Биологический мусор этого мира": Ермак жестко отреагировали на признание вагнеровцев

В ОП риторически спросить, "сколько еще таких преступлений должно разоблачиться".

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Андрей Ермак, вагнеровцы / Офис президента, скриншот

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на расследование проекта "Гулагу.нет", в котором вагнеровцы признались в жестоких убийствах украинцев.

"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ППК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают, – написал Андрей Ермак.

В ОП риторически спросить, "сколько еще таких преступлений должно разоблачиться. Нация извергов и убийц, биологический мусор этого мира.

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"Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых – пока неизвестно. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо россии, не бояться, а жестоко бить", - написал Андрей Ермак.

Ермак / скриншот

Признание "вагнеровцев"

17 апреля стало известно, что двое бывших "вагнеровцев" признались проекту Gulagu.net в убийстве более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте.

Кроме того, они заявили, что подорвали яму с более 50 ранеными пленными. Также признались в зачистке жилых домов с убийством всех, в том числе детей.

Боевики рассказали, что приказы об убийствах отдавал лично владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также одобрял террористические методы и жестокость.

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