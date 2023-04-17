"Ей пять-шесть лет, а я выстрелил": вагнеровец рассказал, как убивал детей в Соледаре и Бахмуте

По его словам, приказы на зверства отдавал Пригожин. Теперь убийца якобы хочет наказать всех, кто причастен к этим преступлениям.

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Вагнеровец признался в убийстве ребенка / скриншот с видео

Бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров признался в зверствах, которые совершал в Украине по приказу главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В разговоре с основателем российской правозащитной организации Gulagu.net наемник рассказал о жестоких убийствах женщин и детей. Также он заявил, что сделал контрольный выстрел в голову маленькой девочке при зачистке Соледара.

"То, что мы творили, когда заходили в Соледар и в Бахмут, вот это была сцена… Нам дали команду зачистить и уничтожить всех… И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, пенсионерки и дети. Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь. Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Я никого не должен был выпустить, никого. Была дана команда", - признался Улдаров.

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По его словам, приказы на зверства отдавал Пригожин. Теперь Улдаров якобы хочет наказать всех, кто причастен к этим зверствам.

"По сути наказать хочу всех. Хочу, чтобы Россия и другие государства знали правду. Я не хочу войны. Я не хочу кровопролития. Я этой рукой выполнил приказ - убил детей", - добавил экс-"вегнеровец".

Напомним, ранее русского зэка Ивана Россомахина, которой воевал в ЧВК "Вагнера" против ВСУ, полиция страны-агрессора Россия задержали через несколько дней после возвращения домой ‒ по подозрению в убийстве пенсионерки.

Тем временем под Москвой нашли кладбище наемников частной военной компании Вагнера, которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат "вагнеровцам".

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