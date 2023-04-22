Блицкриг в Крыму и на востоке: ВСУ готовят оккупантам "большой взрыв" – западные СМИ

Украина может сосредоточить усилия на окончательном возвращении Крыма, считает Бен Ходжес.

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Спрогнозирован вектор контрнаступления ВСУ / Defense.gov/Joshua Taeckens, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Основу украинского контрнаступления составят боевые подразделения с танками Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также с бронетранспортерами Stryker, Bradley и новыми артсистемами.

Украина может добиться успеха и сосредоточить усилия на окончательном возвращении Крыма, подчеркнул в комментарии The Sun бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Он не исключает, что контрнаступление ВСУ на полуостров будет сосредоточено на его изоляции путем отделения сухопутного моста от частично контролируемых Россией территорий на юге Украины.

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"Задача — разрушить этот мост и увеличить количество высокоточного оружия, чтобы поразить цели и сделать полуостров недоступным для ВС РФ", — пояснил собеседник.

По его мнению, россиян в Крыму ожидают удары по авиабазам, Черноморскому флоту, логистическим и командным центрам. ВСУ также выберут несколько мест для проведения атак на узком фронте шириной в несколько миль и прорыва через укрепленные линии фронта, используя танки, мотопехоту, инженеров и артиллерию.

В свою очередь бригадный генерал британской армии в отставке Бен Барри говорит о будущей атаке как о "большом взрыве", чтобы попытаться выйти из тупика, особенно вокруг Бахмута.

"ВСУ смогут убить каждого российского солдата в радиусе 200 миль от Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию", — добавил военный.

Вместе с тем британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон сравнил возможный удар ВСУ с операцией "Буря в пустыне". Украинские силы, по его оценкам, зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом.

Он также напомнил, что международной коалиции в Ираке на танках М1 Abrams удалось прорвать за считанные часы "линию Саддама" — оборонительные укрепления на иракско-кувейтской границе из песка и бетона.

При этом британский офицер уверен, что для проведения блицкрига важно обеспечить должный уровень логистики до тех пор, пока оно не продвинется достаточно далеко в тыл ВС РФ

"Украинцы очень хитрые. Меня впечатлило, как они действуют. Мы мало чему можем их научить. Очевидно, мы научили их пользоваться нашими танками и артиллерией, но с точки зрения обучения генералов они очень впечатляют. Теперь у них есть танки и артиллерия для ближнего боя. Я уверен, что они преуспеют", — добавил он.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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