Блокирование вступления в ЕС: Киев ответил на скандальное заявление Будапешта

Украинское правительство находится в постоянном контакте с венгерской стороной, подчеркнула Ольга Стефанишина.

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Ольга Стефанишина прокомментировала заявление венгерского руководства / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/orbanviktor, Facebook/olga.kravets

Скандальное заявление венгерского руководства о намерении блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС прокомментировала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы отправили в Будапешт специальную делегацию, где представили венгерским коллегам наше видение. По результатам встречи украинская сторона сформировала четкую дорожную карту относительно дальнейших шагов. Подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект. Еврокомиссия тоже получила соответствующие документы и ознакомилась с ними", - сказала она в комментарии Европейской правде.

Представитель Кабмина отметила, что украинское правительство находится в постоянном контакте с венгерской стороной и уверено, что политические лозунги не помешают реальной работе, которуая делается ежедневно ради представителей национальных сообществ Украины.

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Стефанишина добавила, что в сентябре впервые за долгое время состоялась встреча украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования, где подробно проговорили вопросы образовательного процесса.

При этом за несколько месяцев до того Верховная Рада продлила переходный период для внедрения новой модели образования, как рекомендовала Венецианская комиссия, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что политический директор премьера Венгрии выразил решительную позицию, что Будапешт всеми силами будет пытаться сорвать начало переговоров между Украиной и Европейским Союзом относительно возможного вступления Украины в ЕС к выполнению венгерских требований, особенно относительно закона об образовании.

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

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